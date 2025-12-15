İSTANBUL 12°C / 4°C
Dünya

Ukrayna'dan Novorossiysk limanına saldırı... Rus denizaltısı vuruldu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda Rus donanmasına ait bir denizaltıya saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Novorossiysk limanına saldırı... Rus denizaltısı vuruldu
SBU'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği" iddia edildi.

İnsansız deniz araçlarıyla ilk kez böyle bir saldırının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Denizaltı, düşmanın Ukrayna topraklarına saldırmak için kullandığı dört adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıcısıyla donatılmıştı. Varşavyanka sınıfı bir denizaltının maliyeti yaklaşık 400 milyon dolardır."

SBU ayrıca, saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.

