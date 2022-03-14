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Dünya

Ukrayna'dan paralı asker iddiası

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:50
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Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Suriye'den 16 bin paralı askerin Ukrayna'ya getirilebileceğini açıklanmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti. Bakanlığın açıklamasında, "Elde edilen bilgilere göre son günlerde binden fazla kişi kadroya alındı. Suriye'de paralı asker alım merkezleri açıldı. Yaklaşık 400 kişi Rusya'ya geldi. Rostov (Rusya) ve Gomel (Belarus) bölgelerinde, Ukrayna sınırı yakınlarında kamplar oluşturuldu" denildi.

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