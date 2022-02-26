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Dünya

Ukrayna'dan Rus askerlerin aileleri için özel hat

Ukrayna'nın öldürülen veya esir alınan Rus askerlerinin aileleri için 'Ukrayna'dan canlı dön' adıyla özel bir iletişim hattı kuracağı bildirildi. Ukrayna'nın bu adımla, Rusya yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 16:12 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:12
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Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko yaptığı açıklamada, "Bu telefon hattında akrabalarınızın hayatta olup olmadığını, esir alınıp alınmadığını, yaralı olup olmadığını öğrenebilir veya ölen yakınınızın cenazesini ne zaman ve nasıl alacağınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca kocanız ve oğlunuz için kısa mesaj bırakabileceksiniz." dedi.

Ukrayna'nın bu adımla, Rusya yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Kiev yönetimi, 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, yetkililer esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini ve konuşmalarını gazetecilerle paylaşıyor.

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