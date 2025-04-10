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Dünya

Ukrayna'dan Rus enerji tesislerine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte enerji altyapılarına 11 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rus enerji tesislerine saldırı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Kursk, Bryansk, Belgorod, Krasnodar ile ilhak edilen Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 11 kez saldırı düzenledi. Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek, Rus enerji altyapısını tek taraflı olarak vurmaya devam ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.

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