İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna'dan Rus filosuna saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde gölge filoya ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 11:31 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rus filosuna saldırı
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya ait bir görüntüyü de paylaştığı açıklamasında, "Rus gölge filosuna" yönelik saldırıları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ordusunun, söz konusu filoya ait iki petrol tankerine yönelik Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenski, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü.

Zelenski, uzun menzilli saldırıları artıracaklarına değinerek, "Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir." ifadesini kullandı.

- RUSYA GECE "İSKENDER-M" TİPİ BALİSTİK FÜZESİ VE 268 SİHA İLE SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda bir adet "İskender-M" tipi balistik füzesi, "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbara" tipi SİHA'ların kullanıldığı kaydedilen açıklamada, füze ve 249 SİHA'nın Ukrayna ordusunca etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın Odessa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı, Harkiv bölgesinde ise 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Zelenski
  • Rusya saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.