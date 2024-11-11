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Dünya

Ukrayna'dan Rus helikopterini kaçırma planı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma planının engellendiğini bildirdi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rus helikopterini kaçırma planı
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FSB'nin açıklamasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR), Rusya'ya ait radyo elektronik cihazlarla mücadele eden "Mi-8MTPR-1" tipi helikopteri operasyonla kaçırmayı planladığı belirtildi.

Bu operasyonun engellendiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı. Bunun üzerine Rus istihbaratçılar, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri ve Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandırıldığı noktaları tespit ederek saldırılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da FSB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konu hakkında bilgi verdiğini açıkladı.

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