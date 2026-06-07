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Dünya

Ukrayna'dan Rus ikmal hattına darbe: Kırım'daki 2 petrol tesisi vuruldu

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Semikolodezyanska petrol deposu ile Feodosiya'daki deniz petrol terminaline saldırı düzenledi. Cephe hattından 200 ila 250 kilometre uzaklıktaki tesislerin Rus ordusunun yakıt ikmali için kullanıldığı belirtilirken, saldırılara ait görüntüler de paylaşıldı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rus ikmal hattına darbe: Kırım'daki 2 petrol tesisi vuruldu
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Ukrayna-Rusya savaşında enerji altyapısına yönelik saldırılar yeni bir boyut kazandı. Ukrayna ordusu, Kırım'daki iki kritik petrol tesisini 7 Haziran gecesi eş zamanlı olarak hedef aldı. Cephe hattından yüzlerce kilometre uzaklıktaki bu operasyonlar, Rusya'nın bölgedeki lojistik kapasitesine doğrudan darbe niteliği taşıdı.

SEMİKOLODEZYANSKA DEPOSUNA 7 HAZİRAN GECESİ SALDIRI

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki bazı petrol depolama tesislerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, cephe hattından yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan "Semikolodezyanska" petrol deposuna 7 Haziran gecesi saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu tesisin Rus ordusu tarafından kullanıldığı öne sürülen açıklamada, "Bu petrol deposunda 700 ila 3 bin metreküp kapasiteye sahip dokuz tank bulunuyor. Tankerler buradan yüklenerek düşman birliklerinin ihtiyaçları için Kırım ve Ukrayna'nın diğer işgal altındaki bölgelerine taşınıyor." ifadelerine yer verildi.

FEODOSİYA'DAKİ DENİZ TERMİNALİ DE HEDEF ALINDI

Ukrayna ordusunun ayrıca Kırım'a bağlı Feodosiya'da bulunan bir deniz petrol terminaline de saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, söz konusu terminalin cephe hattından yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.

Rus ordusunun bu terminali bölgeye yakıt tedarik etmek amacıyla kullandığı savunulan açıklamada, "Tesiste 10 bin ve 20 bin metreküp kapasiteli yedi yakıt tankı bulunuyor." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri, söz konusu tesislere yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de yayımladı.

  • Kırım saldırı
  • Ukrayna ordusu
  • Semikolodezyanska petrol deposu
  • Feodosiya terminali
  • Rusya-Ukrayna savaşı

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