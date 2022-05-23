Ukrayna'dan Rus petrolüne ambargo çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 89. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ: RUSYA İLE TİCARET OLMAMALI

Ukrayna Devlet Vladimir Zelenski, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda video konferans yoluyla dünya liderlerine seslendi. Zelenski, Ukrayna'da her gün yaklaşık 100 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Savaş anlamsız ve çok aptalca. Birbirimizle savaşmamız için hiçbir sebep yok. Bu durum bizim için büyük bir trajedi. Var olmak için savaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenski dünya liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Ordular muharebeler kazanır ama ekonomi savaşlar kazanır. Rusya'yı küresel ekonomiden tamamen kesmek zorundayız. Rusya ile ticaret olmamalı. Rus petrolüne tam ambargo, tüm Rus bankalarının küresel sistemlerden men edilmesi ve Rusya ile tüm ticaretin durdurulmasını talep ediyoruz. Dünya, kaba kuvvet uygulayanlar tarafından yönetilemez" dedi.

ZELENSKİY'DEN MARSHALL GÖNDERMESİ

Zelenski forumda yaptığı konuşmasında tüm katılımcılara seslenerek, Ukrayna'nın yeniden inşası için tüm lider ve firmalardan yardım talep ettiğini dile getirdi. Konuşmasında 2.Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden inşası için çalışan eski ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ı hatırlatan Zelenski, Marshall'ın yardım planının bir ülkeye ve ideolojiye değil, açlık, yoksulluk, umutsuz ve kaos barındıran her yer için geçerli olduğunu söyleyerek, "Sadece Ukrayna'yı değil, bu dört sorunun var olduğu tüm ülkeler için harekete geçilmeli" şeklinde konuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:55 Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğal gaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk." ifadesini kullandı.

14:40 Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Boris Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

14:30 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın küresel gıda krizini tetiklediğini belirterek, "Problemin kaynağı biz değiliz" açıklamasında bulundu.

14:15 Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

14:09 BM: Ukrayna'daki ve diğer çatışmalarda yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu geçti.

13:09 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150, savaşın başlamasından itibaren toplam 29 bin 200 askerini kaybettiğini bildirdi.

12:52 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.

12:40 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.

12:15 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi elde etmek için uluslararası bağlarını her hafta genişlettiğini belirterek, Kiev'de Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldiğini söyledi.

11:30 İngiltere'den Ukrayna'yı destekleyen askeri yardım paketi kapsamında İngiliz ordusuna ait FV104 Samaritan adlı zırhlı ambulanslar ve diğer savunma malzemeleri Slovakya'nın Dobra kentindeki Kombine Taşımacılık Terminali'ne ulaştı. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'ya 120 zırhlı araç göndermeyi hedefleyen askeri yardım paketinin artırıldığını duyurmuştu.

11:00 Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde, elektrik tesisatçıları onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, başkent Kiev bölgesinde de çalışma yaptı.

07:00 Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.



06:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya ve Ukrayna arasında sınır geçişi ile gümrük kontrollerinin daha da kolaylaştırılması yönünde Polonya tarafıyla anlaştıklarını açıkladı.

06:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentinden siviller güvenli bölgelere tahliye edildi.

05:00 Rusya ile yaşanan savaşta, hayatını kaybeden Ukraynalı doktor Mykola Zakharchenko için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi.

04:30 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üçüncü ayını doldururken, Buça'da siviller kaybettikleri yakınlarını Buça mezarlığına gömüyor.

03:00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın saldırılarının ardından küresel gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, "Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna'ya ihtiyacı var" dedi.

02:30 Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Ukrayna Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu perdelerini açtı. Ülkedeki savaş nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı olan tiyatroda ilk gösterim, sirenlerin eşliğinde halkın beğenisine sunuldu. Savaş nedeniyle 1300 kapasitelik tiyatrodaki gösterime, sadece 300 kişi katılabildi.

01:00 Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.