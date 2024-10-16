Ukrayna'dan Rusya savaşını bitirecek hazırlık! Zelenski, Zafer Planı'nı parlamentoya tanıttı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre Zelenski, Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik hazırlanan "Zafer Planı"nı milletvekillerine anlattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü söyleyen Zelenski, ülkesinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için mücadele ettiklerini vurguladı.

Zelenski, amaçlarının savaşı adil bir şekilde sonlandırmak olduğunu ve bu nedenle Zafer Planı'nı hazırladıklarını hatırlattı.

Planın uygulanmasının Ukrayna'nın müttefiklerine bağlı olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Ukrayna'nın Zafer Planı devletimizi güçlendirmeye, konumumuzu güçlendirmeye yönelik bir plandır." dedi.

Zelenski, Moskova yönetiminin bu savaşı sürdürmek istediğini ve Rusya'nın barışa zorlanması gerektiğini vurguladı.

Zafer Planı'nı bugün parlamentoya sunduğunu belirten Zelenski, "Bu Zafer Planı'na göre şimdiden hareket etmeye başlarsak, en geç gelecek yıla kadar savaşı sonlandırabiliriz" diye konuştu.

Zelenski, "Artık ortaklarımız için Ukrayna'ya yardım etmek, dünyadaki kurallara dayalı düzenin korunmasının sağlanması anlamına geliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Barış Zirvesi'nde ve uluslararası hukuk temelinde sona ererse diğer potansiyel saldırganları savaş başlatmamaya ikna edecektir." ifadelerini kullandı.

- KUZEY KORE'YE UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞA DAHİL OLMA SUÇLAMASI



Kuzey Kore'yi Rusya ile işbirliği yaparak Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olmakla suçlayan Zelenski, "Aslında bu, ikinci bir devletin Rusya tarafında Ukrayna'ya karşı savaşa katılmasıdır." dedi.

Zelenski, Ukrayna istihbaratının aldığı bilgilere göre Kuzey Kore'den Rusya'ya silah transferinin yanı sıra insanların da geçmeye başladığını ve bunların Rus fabrikalarında çalıştıklarını söyledi.

Ukrayna'nın NATO ve AB ile entegrasyon sürecine de değinen Zelenski, "Ukrayna'nın geleceği hiç şüphesiz küresel dünyanın güçlü bir parçası olmak, önde gelen tüm ülkelerle eşit düzeyde olmak, Avrupa Birliği ve NATO'da yer almak, tüm haklarla orada olmaktır." dedi.

Zelenski, Çin'in de Rusya ile işbirliği yaptığını, İran'ın ise Rusya destek verdiğini belirtti.

- ZAFER PLANI 5 MADDE VE 3 GİZLİ EKTEN OLUŞUYOR



Zafer Planı'nın 5 madde ve 3 gizli ekten oluştuğunu kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci madde jeopolitiktir. İkinci ve üçüncü maddeler askeridir. Dördüncü madde ekonomiktir. Zafer Planı'nın beşinci maddesi güvenliktir. Maddeler zamana göre hesaplandı. İlk dördü savaşın sona ermesi dönemine ait. Beşinci madde ise savaş sonrası dönemde güvenliğin garanti altına alınmasıdır."

Zelenski, Zafer Planı'nın ilk maddesinin Ukrayna'nın NATO'ya açık bir şekilde davet edilmesi konusunu içerdiğini belirterek, "Bu nedenle Zafer Planı'nın başlangıç noktası burasıdır. Kararlılığın kanıtıdır. Şimdi, koşulsuz davettir." dedi.

Planın ikinci maddesinin ortaklar tarafından Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirmesi ile ilgili olduğunu ifade eden Zelenski, "Dolayısıyla Zafer Planı'nın bu ikinci maddesini uygulamanın anahtarı şudur: Topraklarımızda tampon bölgelerin önlenmesi amacıyla düşman topraklarının belirlenmiş alanlarında Ukrayna savunma ve güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarının başarıyla sürdürülmesi lazım." diye konuştu.

Zelenski, planın üçüncü maddesinin caydırıcılık olduğunu belirterek, gizli bir eki de olan bu maddenin halihazırda ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın liderlerine iletildiğini aktardı.

Söz konusu maddenin uygulanması durumunda Rusya'dan Avrupa'ya yönelik gelen olası tehditlerin de önlenmesinin mümkün olabileceğini savunan Zelenski, bunun, Rusya'dan gelebilecek herhangi bir askeri tehdide karşı nükleer olmayan kapsamlı stratejik caydırıcılık araçlarının Ukrayna'da konuşlandırılması olduğunu kaydetti.

Zelenski, gizli bir eki de olan dördüncü maddenin, Ukrayna ile müttefikleri arasında uranyum, titanyum ve lityum gibi değerli kaynakların üretimine yönelik yatırımlar konusunda anlaşmalar yapılmasını öngördüğünü vurguladı.

Beşinci maddenin ise savaş sonrası dönem için tasarlandığını aktaran Zelenski, Ukrayna ordusunun deneyiminin tüm ittifakın savunmasını güçlendirmek ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmesi için kullanılmasını öngördüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eylül ayında yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Ukrayna olarak bir "Zafer Planı" hazırladıklarını bildirmiş, planı ABD Başkanı Joe Biden'a sunduğunu açıklamıştı.