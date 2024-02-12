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Dünya

Ukrayna'dan ''Rusya, Starlink kullanıyor'' iddiası! 3. ülke detayı dikkat çekti

Ukrayna istihbarat servisi, Rusya'nın cephe hattında Elon Musk'a ait Starlink uydularını kullandığını iddia etti. Elon Musk, Starlink'in Rusya'ya erişim sattığını reddetti. Uzmanlar ise SpaceX tarafından üretilen Starlink terminallerini 3. bir ülkeden almış olabileceğini ileri sürdü.

Star Gazetesi12 Şubat 2024 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Ukrayna'dan ''Rusya, Starlink kullanıyor'' iddiası! 3. ülke detayı dikkat çekti
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Ukrayna'nın GUR birimi Pazar günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Oblastı'nda terminalleri görüntülediğine dair ellerinde kanıtlar olduğunu belirtti. Açıklama, bir ABD askeri yayın organının Ukraynalı bir kaynak tarafından sağlanan ve cephe hattında bir Starlink terminalini gösterdiğini iddia eden bir fotoğrafı yayınlamasından günler sonra geldi.

GUR sözcüsü Andriy Yusov, "Evet, Rus işgalcilerin bu cihazları kullandığına dair kayıtlara geçmiş vakalar var. Bu durum sistematik bir nitelik kazanmaya başladı" dedi.

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşından bu yana Kiev'e hayati avantaj sağlayan Starlink ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk, Ukrayna'da terminallerin gösterildiği iddia edilen fotoğraflara rağmen Starlink uydu hizmetlerinin Rusya'ya erişim sattığını reddetti.

Ukrayna merkezli düşünce kuruluşu Karadeniz Strateji Enstitüsü, Moskova'nın sistemleri üçüncü taraf ülkelerden satın aldığını öne sürdü.

Çeşitli Ukrayna kanalları Rus güçlerinin görüntüleri Dubai'deki aracılar vasıtasıyla elde etmiş olabileceğini bildirdi. Ancak SpaceX Starlink'in Dubai'de faaliyet gösterdiğini yalanladı.

Ukrayna istihbarat biriminin raporuna tepki gösteren Kremlin onaylı askeri blog yazarı Rus Colonelcassad, Starlink'in "Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayan herhangi bir üçüncü ülkeden kolayca satın alınabileceğini" kaydetti. Colonelcassad, "Böyle pek çok ülke var. Terminalleri yurtdışından güvenle satın alabilir ve Rusya'ya ithal edebilirsiniz" dedi.

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