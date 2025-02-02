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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'da bir okula füze saldırısı! Kritik açıklama...

Ukrayna'nın Rusya'da bulunan bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırının 'terör eylemi' olduğunu belirtti.

AA2 Şubat 2025 Pazar 16:31 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'da bir okula füze saldırısı! Kritik açıklama...
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Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki eylemlerine dair yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin dün Suca'daki yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini anımsatan Zaharova, söz konusu okulda sivillerin bulunduğuna dikkati çekti.

Zaharova, bu saldırının "barbarca" yapıldığını ve "terör eylemi" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kiev yönetimine sorumsuzca silah sağlayan ve suç içerikli eylemlerine destek veren tüm ülkeler, bu terör saldırısından sorumlu. Kiev yönetiminin işlediği suçları organize edenler ve hayata geçirenler, yasalar gereği kaçınılmaz olarak cezalandırılacak. Ukrayna krizinin hızla çözülmesinden yana olan tüm sorumlu hükümetleri ve uluslararası örgütleri, bunu kınamaya ve terör saldırıları yapan Kiev ile Batı'dan alenen uzak durmaya çağırıyoruz."

Rusya ile Ukrayna, dün Kursk bölgesinin Suca kentindeki yatılı okula füzeyle saldırı düzenlenmesi konusunda birbirini suçlamıştı.

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