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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya 113 İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ülke topraklarına yönelik 113 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya 113 İHA saldırısı engellendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 113 insansız hava aracıyla (İHA) ülke topraklarına saldırdığını bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak yaptığı terör saldırısı girişimi durduruldu." ifadelerine yer verildi.

İHA'LAR FARKLI BÖLGELERDE İMHA EDİLDİ

Rus hava savunma sistemlerinin 113 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, Belgorod bölgesinde 73, Voronej bölgesinde 25, Kursk bölgesinde 14 ve Bryansk bölgesinde 1 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

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