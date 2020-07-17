İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,863
  • EURO
    7,8383
  • ALTIN
    397.791
  • BIST100
    119106
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Sorumluluğu üstlen
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Sorumluluğu üstlen

Ukrayna, 298 kişinin öldüğü MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin yıl dönümünde açıklama yaptı. Ukrayna açıklamasında Rusya'yı sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 12:40 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 12:40
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, suçluların ortaya çıkarılması için Ukrayna'nın, Hollanda ve Ortak Soruşturma Ekibindeki diğer ülkelerle iş birliğine devam edeceği kaydedildi.

Rusya'nın sorumluluğunu üstlenmeye, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve soruşturmada iş birliği yapmaya çağrıldığı açıklamada, Hollanda'nın uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttuğu Rusya aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmasının önemli bir adım olduğu ifade edildi.

- MH17 SEFER SAYILI UÇAĞIN DÜŞÜRÜLMESİ

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

Hollanda hükümeti, uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttuğu Rusya aleyhine AİHM'ye 10 Temmuz'da başvuruda bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.