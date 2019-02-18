Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Avrupa'da gençlerin düzenlediği iklim protestolarının arkasında Moskova yönetiminin olduğunu savundu Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Avrupa'da gençlerin düzenlediği iklim protestolarının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti.