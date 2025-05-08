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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte ateşkesle barış olmaz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesi 'sahte' olarak nitelendirdi. Sybiha, bu tür tekliflerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte ateşkesle barış olmaz
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Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkesi eleştirerek, gerçek barışın sahte teklifler yerine somut adımlarla mümkün olacağını belirtti.

Sybiha, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından, 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacak şekilde Rusya tarafından ilan edilen ateşkesi değerlendirdi.

Cephedeki son durum hakkında ordu yetkililerinden bilgi aldığını belirten Sybiha, "Öngörüldüğü gibi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in 'geçit töreni ateşkesi' sahte çıktı." ifadelerini kullandı.

Sybiha, Rus ordusunun saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, gece yarısından bu yana ateşkesin 734 kez ihlal edildiğini bildirdi.

Bu süreçte Ukrayna birliklerine yönelik 63 saldırı girişiminde bulunulduğunu aktaran Sybiha, bu saldırıların 23'ünün halen sürdüğünü ve saldırılarda 16 güdümlü bomba ve 176 dron kullanıldığını belirtti.

Sybiha, Rusya'nın tüm saldırılarına karşılık verdiklerini ve gelişmeler hakkında ABD ile Avrupa ülkelerini bilgilendirdiklerini kaydederek, "Putin kendi sözünü bile tutmazken kimseyi kandırmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Sybiha, Ukrayna'nın 30 günlük bir ateşkese hazır olduğunu da yineledi.

  • Andrii Sybiha
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  • sahte ateşkeş

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