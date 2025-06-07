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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya sert mesaj: İstanbul'daki anlaşmalara uy!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşma çerçevesinde Rusya'ya esir takası ve ölü askerlerin iadesi için adım atma çağrısında bulundu. Ukrayna tarafı, Rusya'yı yapay engeller çıkarmakla ve süreci geciktirmekle suçladı.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya sert mesaj: İstanbul'daki anlaşmalara uy!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, savaşı sona erdirme yönünde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde, esirlerin ve ölü askerlerin cesetlerinin değişimi konusunda anlaşmaya varıldığı anımsatıldı.

Rusya'nın, ağır hasta, ağır yaralı ve 2000 yılından sonra doğan esir askerlerin takası ile ölen askerlerin cesetlerinin değişimini "bu günlerden itibaren" başlatma konusunda söz verdiği belirtilen açıklamada, "Rus tarafına, Ukraynalı tutukluları iade etmemek ve kendi esirlerini Rusya'ya geri götürmemek için yapay engeller ve yanlış açıklamalar yapmama çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rus tarafı İstanbul'da verilen sözlerden şimdi vazgeçiyorsa, bu bir kez daha Rus müzakere ekibinin seviyesi ve kapasitesi sorusunu gündeme getiriyor. Varılan anlaşmalar, İstanbul'da ve sonraki teknik istişarelerde görüşüldüğü gibi tam olarak uygulanmalıdır."

"RUSYA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada da, İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'nin, sağlanan anlaşmalara uyması için Ukrayna'ya yaptığı çağrı değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rus tarafının bugünkü açıklamaları, ne esir değişimi ne de cesetlerin iadesi konusunda gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmemektedir."

İki taraftan yetkililerin geçen hafta boyunca konu üzerinde çalıştığı aktarılan açıklamada, ilgili listelerin Rus tarafına iletildiği vurgulanarak, "Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan listeleri bize sundu. Ukrayna ilgili yorumları iletti ve şimdilik Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya yapıcı çalışma yapma çağrısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Cesetlerin geri gönderilmesi konusunda gerçekten bir anlaşmaya varıldı. Tarih üzerinde ise anlaşmaya varılmadı. Bunun yerine, mutabık kalınan algoritmayı tutarlı bir şekilde uygulamak yerine, Rus tarafı ortak süreç çerçevesinde mutabık kalınmayan tek taraflı eylemlere başvurdu."

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