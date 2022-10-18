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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak Çeçenistan hamlesi! 287 oyla resmen onaylandı

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni 'Rusya tarafından geçici olarak işgal edilmiş' tanıdığı bildirildi. Söz konusu kararname için 287 milletvekili 'evet' oyu kullandı.

AA18 Ekim 2022 Salı 20:39 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak Çeçenistan hamlesi! 287 oyla resmen onaylandı
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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilmiş" tanıdığı bildirildi.

Yüksek Rada'nın Finans, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Yaroslav Jelezniyak, konuyla ilgili Telegram kanalında yazılı açıklamada bulundu.

Jelezniyak, "Rada, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilmiş olarak tanınmasını ve Çeçen halkına yönelik soykırımın kınanmasını destekledi." ifadesine yer verdi.

287 MİLLETVEKİLİ "EVET" OYU KULLANDI

Jelezniyak ayrıca, söz konusu kararname için 287 milletvekilinin "evet" oyu kullandığını da kaydetti.

İçkerya Çeçen Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da 1991'de, Cahar Dudayev tarafından bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya'nın 1999-2000 yıllarındaki savaş sonrası girdiği bölge, Çeçenistan Cumhuriyeti olarak Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.

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