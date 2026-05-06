Dünya

Ukrayna'dan sert çıkış: Rus ordusu ateşkesi ihlal etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun Kiev yönetiminin gece yarısından itibaren yürürlüğe koyduğu geçici ateşkes kararını dikkate almadığını açıkladı.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:44
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, bugün yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etmesinden sonraki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun bu gece ülkesine hava saldırısı düzenlediğini kaydeden Sybiha, Rusya'nın ateşkesi "ihlal ettiğini" ifade etti.

Sybiha mesajında, Ukrayna'nın Harkiv ve Zaporijya bölgeleri olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerine yönelik 3 füze ve 108 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sadece askeri geçit törenleri ile ilgilendiğini" savunan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Moskova, başka devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen gerçek ve doğru bir ateşkes çağrısını bir kez daha görmezden geldi. Bu, Rusya'nın barışı reddettiği ve 9 Mayıs'taki sahte ateşkes çağrılarının diplomasiyle hiçbir ilgisinin olmadığını gösteriyor."

Sybiha, müttefiklerin Rusya'ya baskı ve Ukrayna'ya desteklerini artırması gerektiğini kaydetti.

- RUSYA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Başkomutan'ın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin kararını değerlendirerek, "Bu (geçici ateşkes), savaşı durdurmak ve diplomasi yolunu seçmek için ciddi bir öneridir." ifadelerini kullanmıştı.

