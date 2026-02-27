Ukrayna'dan Slovakya'ya kötü haber! Zelenski talebi reddetti

Fico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ukrayna toprakları üzerinden Slovakya'ya petrol transitinin devam edip etmeyeceği konusunda Zelenski'den bilgi istediğini belirten Fico, kendisinin mevcut durumun ülkesine lojistik ve ekonomik zarar verdiğini söylediğini aktardı.

Fico, Slovakya istihbaratının Drujba boru hattının hasar görmediğini ve petrol akışını engelleyecek bir gerekçe olmadığını doğruladığını ancak Zelenski'nin bu hattın onarımı için zaman gerektiğini ısrarla savunduğunu kaydetti.

Başbakan Fico, "Bu nedenle yanlış anlaşılmaları önlemek için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birlikte, boru hattındaki hasarın gerçek durumunun öğrenilmesi veya Slovakya topraklarına petrol transitini sürdürme kabiliyetinin yerinde tespit edilmesi için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB ülkeleri tarafından atanan bir denetim ekibi kurulmasını önerdiğimizi Zelenski'ye bildirdim." ifadelerini kullandı.

Fico, Ukrayna tarafının şu ana kadar Kiev'deki Büyükelçisinin böyle bir inceleme yapmasına izin vermediğini hatırlattığını, Zelenski'nin ise kendi istihbarat birimlerinin olumsuz yanıt verdiğine işaret ederek, bu inceleme faaliyetini reddettiğini belirtti.

Zelenski'nin Slovak tarafıyla konu hakkında bir toplantı yapma önerisini sunduğunu ifade eden Fico, bu daveti kabul ettiğini aktardı.

Fico, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığım görüşmeden, Ukrayna'nın petrol transitinin yeniden başlatılmasına ilgi duymadığına dair net bir izlenim edindim." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı'na 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta Drujba hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine de ret oyu vermişti.