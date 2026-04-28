Ukrayna ile soykırımcı İsrail arasında çalıntı tahıl krizi giderek tırmanıyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarından çaldığı iddia edilen tahılı taşıyan bir geminin daha Hayfa limanına ulaşması, Kiev'in sabrını taşırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, İsrail Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak protesto notası ileteceğini duyurdu.

BAKAN SYBIHA'DAN SOYKIRIMCI İSRAİL'E SERT ÇALINTI TAHIL UYARISI

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin, İsrail'in Hayfa kentine ulaştığını kaydetti.

Bakan Sybiha, "Ukrayna-İsrail arasındaki dostane ilişkiler, her iki ülkeye de fayda sağlayacak potansiyele sahip ve Rusya'nın Ukrayna'dan çalınan tahıllarla yaptığı yasa dışı ticaret, bu ilişkileri baltalamamalıdır." ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİ BRODSKY DIŞIŞLERI BAKANLIĞINA RESMEN ÇAĞRILDI

Daha önce de benzer durumun yaşandığını ve o dönemde de Ukrayna'nın talebine, soykırımcı İsrail tarafından uygun yanıt verilmemesini anlamanın "zor" olduğunu belirten Sybiha, şöyle devam etti:

"Hayfa'ya bir başka geminin daha ulaşmasının ardından İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bu bağlamda, protesto notamızı iletmek ve uygun önlemler alınmasını talep etmek üzere yarın sabah İsrail'in Kiev Büyükelçisi'ni (Michael Brodsky) Dışişleri Bakanlığına resmen çağırdık."