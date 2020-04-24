Ukrayna'dan sözde 'soykırım' kararı

24 Nisan 2020 Cuma 14:00 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:03

Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı.

Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.

ABD SENATOSU BÜYÜK BİR SKANDALA İMZA ATTI



ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.