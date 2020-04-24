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Dünya

Ukrayna'dan sözde 'soykırım' kararı

Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi 'soykırım' gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

24 Nisan 2020 Cuma 14:00 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:03
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Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı.

Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.

ABD SENATOSU BÜYÜK BİR SKANDALA İMZA ATTI

ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

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