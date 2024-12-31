Ukrayna'dan Suriye açıklaması: İlişkileri geliştirmeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha dün Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü. Bakan Sybiha, Suriye'nin yeni yönetiminden Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesini beklediklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeyle ilgili olarak, "Ukrayna heyeti, Suriye yönetimi, lider Ahmed Al-Sharaa ve bakanlar ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Suriye halkının onlarca yıllık diktatörlük yönetiminin üstesinden gelmesini ve Suriye'de istikrar, güvenlik ve normal yaşamın yeniden tesis edilmesini destekliyoruz. Suriye'de normal ve istikrarlı yaşamın yeniden tesis edilmesi fırsatına gerçekten değer veriyoruz ve uzun vadeli, stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.