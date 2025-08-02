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Dünya

Ukrayna'dan sürpriz saldırı: Kritik hedef vuruldu... Alevler metrelerce yükseldi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ryazan petrol rafinerisi ile Samara bölgesindeki Novokuybyshevsk petrol rafinerisinin vurulduğunu açıkladı. Saldırı anının görüntülerinde rafinerinin vurulduğu ve alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı görülüyor.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 13:42 - Güncelleme:
Ukrayna'dan sürpriz saldırı: Kritik hedef vuruldu... Alevler metrelerce yükseldi
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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ryazan, Samara, Voronej ile Penza bölgelerindeki petrol ve üretim tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen ve sivil kayıplara yol açan saldırılara karşılık olarak Rusya'daki bazı hedeflere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya'nın Ryazan petrol rafineri ile Samara bölgesindeki Novokuybyshevsk petrol rafinerisinin vurulduğu aktarıldı.

Ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki Annanefteprodukt petrol depolama tesisinin ve Penza'daki telekomünikasyon sistemleri, kriptografik iletişim ekipmanları ve askeri teçhizat için baskılı devre kartları üretiminde uzmanlaşmış "Electroprylad" üretim tesisinin de hedef alındığı ifade edildi.

Vurulan tesislerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarıldı.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

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