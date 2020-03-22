İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukraynalı bilim adamlarından korkutan uyarı: 22 milyon kişi virüse yakalanabilir
Dünya

Ukraynalı bilim adamlarından korkutan uyarı: 22 milyon kişi virüse yakalanabilir

Ukrayna Bilimler Akademisi'nin, gerekli önlemlerin alınmaması halinde Ukrayna'da 22,2 milyon kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalanabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

DHA22 Mart 2020 Pazar 10:59 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:29
ABONE OL

Ukrayna Bilimler Akademisi’nin tahminine yer verilen Kiev Kent İdaresi raporunda, Ukrayna’da koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik etkili önlemlerin alınmaması halinde ülkede 22,2 milyon kişinin enfekte olabileceği öngörüsüne yer verildi. Ukrainskaya Pravda internet gazetesinde yayınlanan ve Ukrayna genelinde koronavirüse yakalanan kişilerin sayısındaki artışa işaret edilen raporda, Kiev’in nüfusu ve başkente yaşanan yoğun göç de göz önünde bulundurularak kentte gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda karara varıldığı belirtildi.

Ukrayna Bilimler Akademisi bünyesinde, ülkede koronavirüsün yayılmasının etkilerini incelemek amacıyla çalışma grubu oluşturulmuştu.

1 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Ukrayna’nın nüfusu 37 milyon 289 bin kişi. Kırım ve Kiev’in kontrolünde olmayan bölgelerde yaşayan kişiler bu sayıya dahil değil.

TOPLU TAŞIMA TAMAMEN DURDURULDU

Öte yandan, 'acil durum' ilan edilen Kiev’de toplu taşımanın tamamen durdurulması, çocuk oyun parklarının kullanımının yasaklanması ve gıda marketlerine girişinin sınırlandırılması kararı alındı.

Ukrayna’da şu ana kadar 47 koronavirüs vakası tespit edilirken, 3 hasta hayatını kaybetti. Ülke sınırları yabancılara kapatılmış ve hava yolu ulaşımı tamamen durdurulmuştu.

İletişim Başkanı Altun'dan 'koronavirüs' uyarısı: Resmi açıklamaları takip edelim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti
ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın
Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın

Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.