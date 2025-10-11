Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in saldırı planı Ukraynalı casuslarca engellendi.

UKRAYNALI CASUSLAR RUS ORDUSUNA SIZDI

Ukraynalı direniş ağı ATESH, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan Ukraynalı ajanların Rus güçlerinin saldırı planını Kiev yönetimine ilettiğini duyurdu.

Rus güçlerinin Vovchansk yakınlarındaki ormanlık alanda saldırı hazırlığı yaptığı istihbaratını alan Kiev, önleyici saldırı düzenleyerek planı geri püskürttü.

Buna göre Ukraynalı ajanlar, topçu mevzileri, zırhlı araç sayı ve türleri, askeri personelin sayısı gibi kritik bilgileri içeriden sızdırdı.

Ukrayna ordusunun düzenlediği karşı saldırıyla, Putin'in saldırısı engellenmiş oldu.