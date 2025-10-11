İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

Ukraynalı casuslar Rus ordusuna sızdı... Putin'in saldırı planına karşı hamle

Rus ordusuna sızan Ukrayna istihbaratı ajanları, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Harkiv'deki saldırı planını daha başlamadan çökertti. Putin'in en stratejik hamlelerinden birini içeri sızarak sabote eden Ukraynalı ajanlar, Rus birliklerine karşı önleyici operasyonlar düzenleyerek saldırı planını geri püskürttü.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
Ukraynalı casuslar Rus ordusuna sızdı... Putin'in saldırı planına karşı hamle
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in saldırı planı Ukraynalı casuslarca engellendi.

UKRAYNALI CASUSLAR RUS ORDUSUNA SIZDI

Ukraynalı direniş ağı ATESH, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan Ukraynalı ajanların Rus güçlerinin saldırı planını Kiev yönetimine ilettiğini duyurdu.

Rus güçlerinin Vovchansk yakınlarındaki ormanlık alanda saldırı hazırlığı yaptığı istihbaratını alan Kiev, önleyici saldırı düzenleyerek planı geri püskürttü.

Buna göre Ukraynalı ajanlar, topçu mevzileri, zırhlı araç sayı ve türleri, askeri personelin sayısı gibi kritik bilgileri içeriden sızdırdı.

Ukrayna ordusunun düzenlediği karşı saldırıyla, Putin'in saldırısı engellenmiş oldu.

