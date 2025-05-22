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Dünya

Ukraynalı esirlere vur emri... Telsiz kayıtlarından skandal çıktı

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm sıcaklığıyla sürerken, ele geçirilen Rus generallerin telsiz konuşmaları dünya basınına bomba gibi düştü. Buna göre cephede teslim olan Ukraynalı askerler infaz edilirken, yalnızca komutanları esir olarak alınıyor. İddiaları ortaya atan Ukraynalı istihbarat yetkilisi, Rus generallerin yaptıklarının uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendiriyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Ukraynalı esirlere vur emri... Telsiz kayıtlarından skandal çıktı
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Rus generaller, cephede teslim olan Ukraynalı askerleri esir almak yerine infaz etmeyi seçiyor.

CNN'de yer alan habere göre, Ukraynalı istihbarat yetkililer, Rus generallere ait telsiz konuşmalarını ele geçirdi. Buna göre teslim olan Ukraynalı askerlerin infaz edilme emrinin verildiği ortaya çıktı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER DRONE KAMERASINDA

Sıcak çatışmaların yaşandığı Zaparojiya bölgesinde Kasım 2024'te bir drone tarafından kaydedilen görüntülerde, teslim olan Ukraynalı askerlerin infaz edildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, teslim olan Ukraynalı askerlerin yüz üstü yere yatırıldığı, yakın mesafeden iki el ateş açıldığı ve bir askerin de götürüldüğü anlar yer aldı.

"ÜST DÜZEY ASKERİ KOMUTANLARIN ONAYI OLMADAN GERÇEKLEŞEMEZ"

Görüntüleri ve iddiaları değerlendiren BM Özel Özel Raportörü Morris Tidball-Binz, bu tür infazların, Rusya'daki en üst düzey askeri komutanların onayı olmadan bu kadar sık yaşanmayacağını ifade etti.

Ukrayna savcılığı ise, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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