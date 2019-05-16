Ukraynalı rock yıldızı siyasi parti kurdu

Vakarchuk, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, kurduğu Golos adlı siyasi partiyle parlamento seçimlerine katılacağını duyurdu.

"Eski politikayı yok etmek ve yeni bir politika oluşturmak için parlamento seçimlerine katılacağız." ifadesini kullanan Vakarchuk, ülkedeki siyasetin değişmesi gerektiğine dikkati çekti.

Partisinin bağımsız olduğunu dile getiren Vakarchuk, "Oligarşiden ne kuruş ne şeker alıyoruz. Oligarşi senaryolarımızı yazmıyor ve finanse etmiyor." diye konuştu.

Ülkede 2004'te başlayan Batı yanlısı "Turuncu Devrim"i destekleyen Svyatoslav Vakarchuk, Kiev'de 2014'teki "meydan olayları"na katılmıştı.

2007 Ukrayna parlamento erken seçimlerinde milletvekili seçilen Vakarchuk, 2008'de görevinden istifa etmişti.