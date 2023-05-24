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Dünya

Ukraynalı sabotaj grubunun girdiği Belgorod'a İHA saldırısı düzenlendi

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgeye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Ukraynalı sabotaj grubunun girdiği Belgorod'a İHA saldırısı düzenlendi
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Gladkov, Telegram kanalından Belgorod bölgesindeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gecenin sakin geçmediğini belirten Gladkov, "Çok sayıda İHA saldırısı oldu. Bunların birçoğu hava savunma sistemlerince vuruldu ancak Belgorod'ta hasarlar var." dedi.

Gladkov, bölgeye bağlı Grayvoron şehrindeki gaz boru hattında yangın çıktığını kaydederek, elektrik ve su hatlarının onarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Saldırılar sonucu yaralanan 9 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaşan Gladkov, "Grayvoron'da 550'den fazla kişi geçici konaklama merkezinde bulunuyor. Güvenlik güçleri, bölgeyi temizledikten ve izin verdikten sonra bunlar evlerine dönebilecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca Gladkov, Ukrayna ordusunun Terezovka köyüne ateş açması sonucu 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hafta başında Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun, Belgorod bölgesine girdiği ve bölgede "teröre karşı operasyon" durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da bölgeye giren sabotaj grubunun yenilgiye uğratıldığını, 70'ten fazla militanın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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