23 Şubat 2022 Çarşamba 09:52 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:37

Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili basın açıklaması yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, "Rusya işgalci ordularını gönderiyor. Bölgede askeri hareketlilik var. Rusya 4 kez ateşkesi ihlal etti. Saldırı ihtimali var. Diplomasi işe yaramazsa yaptırım olmalı. Yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin yaptırımları son derece önemli. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Savaşa körükle giden hükümeti Rus halkı yargılayacak. En güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabulü ile verilir. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti. Erdoğan'ın arabuluculuk teklifini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.