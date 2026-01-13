İSTANBUL 5°C / 3°C
13 Ocak 2026 Salı
  • Haberler
  • Dünya
  • Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine hava saldırısı
Dünya

Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine hava saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik 'terör' eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

13 Ocak 2026 Salı 15:11
Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine hava saldırısı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

