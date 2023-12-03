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Dünya

Ukrayna'nın Avdiyivka savunmasını tanklar ayakta tutuyor

Ukrayna'da son dönemde en sıcak çatışmaların yaşandığı Avdiyivka cephesinde konuşlu tank birlikleri, savunma hattını ayakta tutmakta önemli rol oynuyor.

AA3 Aralık 2023 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Avdiyivka savunmasını tanklar ayakta tutuyor
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Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde son dönemde iki taraf da sahada önemli ilerleme kaydedemediği için sıcak noktalarda çatışmalar kilitlenmiş durumda.

Rusya'nın, yasa dışı ilhak ettiği Donetsk şehrine yakın Avdiyivka kentini kuşatmaya çalışmasıyla bölgedeki çatışmalar arttı. Halihazırda en şiddetli çatışmalar, bu bölgede yaşanıyor.

Cephe hattı veya ona yakın yerleşim bölgelerindeki altyapının yerle bir edildiği bölgede havada ve karada yoğun askeri hareketlilik gözlemleniyor.

Son dönemde etkili olan kar ve yağmur nedeniyle çamura bulanan bölgenin bazı noktalarında ağırlıklı olarak tank gibi paletli savaş araçları hareket edebiliyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi özel izin alarak, cephe hattında Ukrayna tank birliklerinin atış faaliyetlerini görüntüledi.

Arazi şartlarına uygunluğu nedeniyle tankların cephedeki faaliyetlerine büyük önem veriliyor.

Ön cephede, piyadeler arasında gece ve gündüz çatışmalar devam ederken, topçu sistemleri, tank birlikleri, uçak ve helikopterler de bölgede aktif şekilde kullanılıyor.

Tank birlikleri, piyadelere destek amacıyla bazen günde birkaç kez göreve çıkmak zorunda kalıyor.

Rus mevzilerine çok yakından atış yapabilen tank mürettebatı, hem karşıdan yapılan topçu hem de havadan olası dron saldırılarından korunmaya çalışıyor.

"AVDİYİVKA YÖNÜNDE BAHMUT KADAR ŞİDDETLİ, BELKİ DAHA YOĞUN ÇATIŞMALAR VAR"

Cephede her gün göreve çıkan "Kasper" kod adını kullanan tank komutanı, yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesinden önce Herson cephesinde de görev yaptığını söyledi.

Rus ordusunun saldırılarını püskürtmeye devam ettiklerini belirten "Kasper", Ukrayna'nın tank, topçu ve diğer birliklerinin cephede koordineli şekilde atış yaptığını dile getirdi.

Görev yaptığı bölgede sıcak çatışmaların yaşandığına dikkati çeken 37 yaşındaki "Kasper", "Tank oldukça etkili bir savaş aracı. Ondan herkes korkuyor. Bir tank kapalı veya açık pozisyondan atış gerçekleştirebiliyor." dedi.

Başka bir tankın mürettebatında görevli 36 yaşındaki "Sanyok" kod adlı asker ise Avdiyivka tarafındaki çatışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Rus ordusunun, geçen yılın sonundan itibaren Ukrayna'nın Bahmut şehrine yoğun saldırılar düzenlediğini ve bölgede en şiddetli çatışmaların yaşandığını hatırlatan "Sanyok", Rusların artık Avdiyivka'yı kuşatmaya çalıştığını vurguladı.

"Sanyok", "Avdiyivka yönünde Bahmut kadar şiddetli, belki daha yoğun çatışmalar var." şeklinde konuştu.

Saldırılara rağmen Avdiyivka yönünde savunma hattını ayakta tuttuklarını aktaran "Sanyok", "Tabii ki tankların da sayesinde savunma hattını tutuyoruz. Tank ve topçu sistemleri son derece önemli. Tank, topçu ve piyade birlikleri hepsi koordineli şekilde görev yapıyor." ifadesini kullandı.

"Sanyok", Ukrayna ordusunun ülkenin toprak bütünlüğü için mücadele ettiğini belirterek, sonuna kadar cephede görev yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

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