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Dünya

Ukrayna'nın barut fabrikasına İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri altyapısı ile barut üreten bir fabrikayı yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

AA31 Aralık 2024 Salı 15:57 - Güncelleme:
Ukrayna'nın barut fabrikasına İHA saldırısı
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Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler hakkında bilgi yer aldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah Ukrayna'nın askeri altyapısı ile barut üreten bir fabrikaya yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm unsurlar vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Son 24 saatte 138 bölgede Ukrayna'nın mühimmat üretim işletmesine, İHA depolarına, asker ile askeri teçhizatın konuşlandırıldığı yerlere de saldırıların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 8 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 981'i aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 120 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 20 bin 104 obüs ve havan topu ile 29 bin 667 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 45 bin 980 askerini, 262 tankını, 204 piyade savaş aracını, 143 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1372 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna askeri altyapısı
  • İHA saldırısı

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