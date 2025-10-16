Ukrayna'nın enerji tesislerine hava saldırısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz enerjisi altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.