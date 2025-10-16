İSTANBUL 20°C / 14°C
16 Ekim 2025 Perşembe
  Ukrayna'nın enerji tesislerine hava saldırısı
Dünya

Ukrayna'nın enerji tesislerine hava saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın gaz enerjisi altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 15:36
Ukrayna'nın enerji tesislerine hava saldırısı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz enerjisi altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

