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Dünya

Ukrayna'nın ‘Hitler'i gözaltına alındı

Ukrayna'da neo-Nazi grubuna güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Yapılan baskında Grubun ‘Hitler' lakaplı lideri gözaltına alındı. Hitler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, terörist Tarrant'ın fikirlerini ülkede savunup yayıyordu.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:10
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Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, başkent Kiev’de düzenlenen operasyonda, Yeni Zelanda’daki 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı Brenton Tarrant yanlısı olan bir neo-Nazi terör grubunun faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Grup liderinin ‘Hitler’ takma ismini kullandığı belirtilen açıklamada, zanlının, Tarrant'ın ırkçı ve dini motifli eylem çağrısı yaptığı ‘manifesto’yu internet üzerinden yaydığının tespit edildiği kaydedildi. Grubun ayrıca Tarrant’ın ‘manifestosunun’ Ukraynaca ve Rusça baskılarını dağıttığı aktarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin işlediği suçlara dair delillere ulaşıldığı, ayrıca yasaklı yayınlar ile neo-Nazi sembollerine el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan grup liderine “alenen terör eylemi çağrısı yapma” suçlaması yöneltildi.

YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ SALDIRISI

Terörist Brenton Tarrant, Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmişti.

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