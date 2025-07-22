Ukrayna'nın İHA saldırıları uçuşları durdurdu: 517 uçuş iptal edildi

Rusya'da Ukrayna ordusunun, başkent Moskova ve St. Petersburg'a 19-22 Temmuz'da insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle 517 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırıları sebebiyle 19-22 Temmuz tarihlerinde Moskova ve St. Petersburg havalimanlarında yaşanan sorunlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Saldırılardan ötürü uygulanan kısıtlamalar sonucu Moskova ve St. Petersburg havalimanlarındaki 75 bin yolcunun etkilendiği belirtilen açıklamada, toplam 517 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu günlerde 16 binden fazla biletin iade edildiğine vurgu yapılarak, 169 uçağın da başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Rusya'da 19 Temmuz'dan bu yana başta Moskova olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA saldırıları düzenlenmişti. İHA'lar Rus hava savunma sistemlerince vurulmuştu.