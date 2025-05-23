İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0322
  • EURO
    44,1556
  • ALTIN
    4180.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'nın İHA saldırısı geri püskürtüldü
Dünya

Ukrayna'nın İHA saldırısı geri püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca başta Moskova olmak üzere farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 112 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Ukrayna'nın İHA saldırısı geri püskürtüldü
ABONE OL

Bakanlıktan Ukrayna ordusunun saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, dün saat 20.00'den itibaren sabaha kadar Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'ları imha ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Moskova'da 24, civardaki 10'un üzerinde yerde 88 olmak üzere toplamda 112 İHA'nın vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Moskova'daki Vnukovo Havaalanı, Moskova yakınlarındaki İvanovo, Kaluga ile Kostroma, Yaroslavl şehirlerindeki havaalanlarına uçak iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğunu, sonrasında yeniden başlatıldığını duyurdu.

Ukrayna, dün de özellikle Rusya'nın başkenti Moskova ve civarına yönelik yoğun İHA saldırıları düzenlemişti. Moskova'da havalimanlarındaki uçuşlar İHA saldırıları nedeniyle durdurulmuş, onlarca uçak rötar yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.