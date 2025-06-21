İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'nın kritik hedeflerine İHA saldırısı
Dünya

Ukrayna'nın kritik hedeflerine İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havalimanı altyapısı ile yakıt ve enerji tesisine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
Ukrayna'nın kritik hedeflerine İHA saldırısı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri havalimanı altyapısı ve Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt sağlayan yakıt ve enerji tesisine yönelik havadan, karadan, denizden yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.