İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2533
  • EURO
    37,6354
  • ALTIN
    2918.35
  • BIST100
    9131.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'nın NATO üyeliğine rest çekti: 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur
Dünya

Ukrayna'nın NATO üyeliğine rest çekti: 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur

Slovakya Başbakanı Robert Fico, “Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur. Slovakya Cumhuriyeti'nin Başbakanı olduğum sürece milletvekillerine Ukrayna'nın NATO üyeliğine asla onay vermemelerini telkin edeceğim.” dedi.

DHA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
Ukrayna'nın NATO üyeliğine rest çekti: 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur
ABONE OL

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya ulusal televizyonu STVR'ye verdiği röportajda, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin konuştu. Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün tüm üye ülkelerin onayı ile olacağını belirten Fico, "Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur. Slovakya Cumhuriyeti'nin Başbakanı olduğum sürece milletvekillerine Ukrayna'nın NATO üyeliğine asla onay vermemelerini telkin edeceğim" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu söyleyen Fico, Batı'yı çatışmayı körüklemekle suçladı ve savaşın kavga yerine diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu tutumunu ABD'den ve Ukrayna'dan gizlemediğini kaydeden Fico, görüşlerini bugün bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e de söyleyeceğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.