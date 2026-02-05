İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
Dünya

Ukrayna'nın, Rusya'da ''Oreşnik'' füzesinin fırlatıldığı poligona saldırı düzenlediği iddiası

Ukrayna ordusunun, Rusya'da 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füzelerinin de fırlatıldığı 'Kapustin Yar' poligonuna uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediği öne sürüldü.

5 Şubat 2026 Perşembe 13:52
Ukrayna'nın, Rusya'da ''Oreşnik'' füzesinin fırlatıldığı poligona saldırı düzenlediği iddiası
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan "Kapustin Yar" poligonunda "Oreşnik" tipi orta menzilli hipersonik balistik füzelerin fırlatma alanına ocak ayında hava saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Saldırıda, Ukrayna'nın geliştirdiği "Flamingo" tipi füzenin de kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Savunma Kuvvetleri Ocak 2026'da, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonunda orta menzilli, kıtalararası balistik füzelerin fırlatma öncesi hazırlıklarının yapıldığı hangar tipi binalardan oluşan bir komplekse, Ukrayna yapımı uzun menzilli taarruz silahları, özellikle de FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullanarak bir dizi başarılı saldırı düzenledi."

