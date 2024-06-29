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Dünya

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırısında 2'si çocuk 5 kişi öldü

Ukrayna tarafından Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2'si çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırısında 2'si çocuk 5 kişi öldü
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Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, yaptığı açıklamada, bölgedeki Gorodişe köyüne İHA saldırısı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını kaydeden Smirnov, "Trajik bir şekilde, saldırıda aralarında 2 küçük çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Smirnov, saldırıda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Tver, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik çeşitli İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi.

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