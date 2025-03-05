Ukrayna'nın savunmasına güç katacak! Dev yatırım için harekete geçildi

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Schoof, Zelenskiy ile görüşmesinde, Londra'daki toplantının ardından Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Hollanda'nın 700 milyon avroluk dron paketinin detaylarının ele alındığını vurgulayan Schoof, "Bu yatırımın önemli bir kısmı Ukrayna'nın kendi savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik olacak." açıklamasında bulundu.

Schoof, "Rusya'nın devam eden saldırgan tutumuna karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz sadece askeri alanda değil, aynı zamanda siyasi, finansal ve manevi alanlarda da sürecek" ifadelerini kullandı.