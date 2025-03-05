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Dünya

Ukrayna'nın savunmasına güç katacak! Dev yatırım için harekete geçildi

Hollanda, Ukrayna'nın savunmasını da desteklemeyi amaçlayan 700 milyon avroluk insansız hava aracı (dron) yatırım paketi hazırladığını duyurdu.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Ukrayna'nın savunmasına güç katacak! Dev yatırım için harekete geçildi
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Schoof, Zelenskiy ile görüşmesinde, Londra'daki toplantının ardından Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

"UKRAYNA'NIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hollanda'nın 700 milyon avroluk dron paketinin detaylarının ele alındığını vurgulayan Schoof, "Bu yatırımın önemli bir kısmı Ukrayna'nın kendi savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik olacak." açıklamasında bulundu.

Schoof, "Rusya'nın devam eden saldırgan tutumuna karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz sadece askeri alanda değil, aynı zamanda siyasi, finansal ve manevi alanlarda da sürecek" ifadelerini kullandı.

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