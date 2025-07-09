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Dünya

Ukrayna'nın silah masası Roma'ya taşındı: Zelenski, Trump'ın temsilcisiyle görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Roma'daki yeniden inşa konferansı öncesinde Trump'ın Ukrayna-Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile kritik bir görüşme yaptı. Görüşmede hava savunması, silah tedariki ve Rusya'ya karşı yaptırımlar gündeme geldi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Ukrayna'nın silah masası Roma'ya taşındı: Zelenski, Trump'ın temsilcisiyle görüştü
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İtalya'da yarın başlayacak "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için başkent Roma'da bulunan Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile bir araya geldiğini belirtti.

Kellogg'un, yarın açılışı yapılacak konferansta ABD heyetine başkanlık yapacağını kaydeden Zelenski, kendisi ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları artırdığı için ABD'nin ürettiği silahların satın alınması ve ortak silah üretilmesi gibi konuları masaya yatırdıklarını aktararak, "Silah tedarikini ve (Ukrayna'nın) hava savunmasının güçlendirilmesini görüştük." sözlerini kullandı.

Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ve ABD Kongresi'nden bu yönde ilgili bir kararın verilmesini beklediklerini belirten Zelenski, "Bu, Rusya'nın barış hakkında daha fazla düşünmesini sağlayabilecek bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya verdiği desteklerinden dolayı ABD Başkanı Trump, ABD halkı ve siyasi partilerine teşekkür eden Zelenski, "Halkımız arasındaki dostluğa içtenlikle minnettarız." dedi.

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