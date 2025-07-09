Ukrayna'nın silah masası Roma'ya taşındı: Zelenski, Trump'ın temsilcisiyle görüştü

İtalya'da yarın başlayacak "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için başkent Roma'da bulunan Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile bir araya geldiğini belirtti.

Kellogg'un, yarın açılışı yapılacak konferansta ABD heyetine başkanlık yapacağını kaydeden Zelenski, kendisi ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları artırdığı için ABD'nin ürettiği silahların satın alınması ve ortak silah üretilmesi gibi konuları masaya yatırdıklarını aktararak, "Silah tedarikini ve (Ukrayna'nın) hava savunmasının güçlendirilmesini görüştük." sözlerini kullandı.

Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ve ABD Kongresi'nden bu yönde ilgili bir kararın verilmesini beklediklerini belirten Zelenski, "Bu, Rusya'nın barış hakkında daha fazla düşünmesini sağlayabilecek bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya verdiği desteklerinden dolayı ABD Başkanı Trump, ABD halkı ve siyasi partilerine teşekkür eden Zelenski, "Halkımız arasındaki dostluğa içtenlikle minnettarız." dedi.