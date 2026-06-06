İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2026 Cumartesi / 21 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'nın talebiyle BM alarmda: Acil toplantı kararı alındı
Dünya

Ukrayna'nın talebiyle BM alarmda: Acil toplantı kararı alındı

Ukrayna'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın son hava saldırılarını görüşmek üzere 8 Haziran'da acil oturum düzenleyecek.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
Ukrayna'nın talebiyle BM alarmda: Acil toplantı kararı alındı
ABONE OL
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın ülkesine hafta başında düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından yaptıkları çağrı üzerine 8 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanacağını bildirdi.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun hafta başında Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırısı nedeniyle BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiklerini belirtti.

BMGK'nin 8 Haziran'da toplanacağını aktaran Sybiha, Rusya'nın barış yerine gerilimi tırmandırmayı seçtiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde Moskova'ya önemli bir teklifte bulunduğunu kaydeden Sybiha, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini savundu.

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.