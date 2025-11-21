Ukrayna'nın Ternopil kentine saldırı: 28 ölü, 93 yaralı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna'nın Ternopil kentinde, Rusya'nın gece düzenlediği saldırının ardından yerleşim birimi zarar gördü.

Düzenlenen saldırıda, üçü çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı bildirildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları saldırının ardından üçüncü günde de devam etti.