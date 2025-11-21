İSTANBUL 24°C / 14°C
  Ukrayna'nın Ternopil kentine saldırı: 28 ölü, 93 yaralı
Dünya

Ukrayna'nın Ternopil kentine saldırı: 28 ölü, 93 yaralı

Rusya'nın Ternopil'e düzenlediği saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

AA21 Kasım 2025 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna'nın Ternopil kentinde, Rusya'nın gece düzenlediği saldırının ardından yerleşim birimi zarar gördü.

Düzenlenen saldırıda, üçü çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı bildirildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları saldırının ardından üçüncü günde de devam etti.

