Ukrayna'nın Ternopil kentine saldırı: 28 ölü, 93 yaralı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna'nın Ternopil kentinde, Rusya'nın gece düzenlediği saldırının ardından yerleşim birimi zarar gördü. <img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/21/39765660.jpg'/><p>Düzenlenen saldırıda, üçü çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı bildirildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları saldırının ardından üçüncü günde de devam etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/21/39765661.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/21/39765662.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/21/39765663.jpg'/>