İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6154
  • EURO
    51,592
  • ALTIN
    6932.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 7 füze, 328 İHA
Dünya

Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 7 füze, 328 İHA

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine çeşitli tipten 7 füze ve 328 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

AA6 Şubat 2026 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 7 füze, 328 İHA
ABONE OL

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün ülkeye füze ve İHA'larla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda 2 "Kinjal" aerobalistik hipersonik füzesi dahil olmak üzere 7 füze kullandığı ifade edildi.

Rusya'nın ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi 328 İHA'yı Ukrayna'ya fırlattığı kaydedilen açıklamada, 297 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği, kalan İHA'ların ülkedeki 14 noktaya isabet ettiği bildirdi.

Mevcut bilgilere göre Rus ordusunun fırlattığı füzelerin ise hedefe ulaşamadığı aktarılan açıklamada, "Savunma kuvvetlerinin aktif karşı önlemleri sonucu, düşman füzeleri hedeflerine ulaşamadı. Bilgiler netleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

- UKRAYNA'NIN BAZI BÖLGELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ MEYDANA GELDİ

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde elektriğin kesildiği bildirildi.

Hasar gören enerji altyapılarının bakım ve onarımı için çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Düşmanın, enerji altyapısına yönelik düzenlediği saldırıları sonucu, Donetsk, Zaporijya, Harkiv, Kirovograd ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki tüketiciler bu sabah elektriksiz kaldı." bilgisi verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.