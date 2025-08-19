İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Ukrayna'ya güvenlik garantileri için diplomasi mesaisi: Zelenski Costa ve Store ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile güvenlik garantileri ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımları görüştü. Zelenski, AB'nin birliği ve kararlı desteğinin önemini vurguladı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 21:50 - Güncelleme:
Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Store ve AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü bildirdi.

Store ile görüşmesinde, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıyı değerlendirdiklerini belirten Zelenski, Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlanması için tüm partner ülkelerle işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Zelenski, Store'un bu süreci "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Avrupa, Ukrayna etrafında hiç bu kadar birleşmemişti. Barışın güvenilir ve kalıcı olabileceğine inanıyoruz. Bunun anahtarı ise güvenlik garantileridir. Ukraynalılar bağımsızlığını savundu. Ukrayna birçok ulusu birleştirdi. Güçlü güvenlik garantilerinin sağlanması, halkımızın geleceğini kesinlikle güvence altına alacaktır."

ABD başta olmak üzere tüm partner ülkelerle Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin somut çerçevesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Zelenski, bunun Washington görüşmelerinin en önemli sonuçlarından biri olduğunu kaydetti.

Zelenski, enerji sektörü başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıklarını aktararak, Store ile yakın zamanda bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA İLE GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, AB Konseyi Başkanı Costa'nın Washington'da Trump ile yapılan temasların sonuçlarının değerlendirildiği Avrupa Konseyi toplantısına başkanlık ettiğini anımsattı.

Zelenski, "Bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile tüm Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

Görüşmede Avrupa Konseyi toplantısının sonuçlarını ve sonraki ortak adımları ele aldıklarını belirten Zelenski, AB'nin birliği ve kararlı desteğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Zelenski, AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 19. yaptırım paketine işaret ederek, "Rusya gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır." vurgusunda bulundu.

Başkan Zelenski, ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda ilerlemesi ve müzakere başlıklarının açılması sürecinde 27 üye ülkenin birlik içinde olmasının öneminin altını çizdiklerini kaydetti.

WASHİNGTON GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak için AB liderlerini videokonferans yöntemiyle bir araya getirmişti.

  • zelenski
  • Antonio Costa
  • Jonas Gahr Store

