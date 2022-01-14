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Dünya

Ukrayna'ya siber saldırı! AB'den ilk tepki

Ukrayna'da kamu kurumlarına siber saldırı düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) ise, Ukrayna kamu kurumlarına düzenlenen siber saldırıyı kınadı.

AA14 Ocak 2022 Cuma 21:52 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 21:52
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AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılar hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ukrayna'ya düzenlenen siber saldırıları kuvvetli şekilde kınadıklarını belirten Varhelyi, bunların kabul edilemez ve istikrarı bozucu olduğunu bildirdi.

Varhelyi, "Bu saldırılar sona ermeli. AB Komisyonu, siber dayanıklılığını güçlendirmesi için Ukrayna'ya desteğini artırmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı kurumların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle kendi bakanlıklarının ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerinin çalışmadığını bildirmişti.

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