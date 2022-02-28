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Dünya

Ukrayna'ya yaklaşık 17 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışının yaklaşık 17 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:30
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Londra merkezli blockchain (blok zinciri) analiz sağlayıcısı Elliptic şirketinin verilerine göre, Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden paylaştığı hesaplara 12 bin 799 işlemle 10,2 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına toplam 16,7 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı belirtildi.

Söz konusu kripto para bağışının yanı sıra Ukrayna hükümetinin Ethereum hesabına yaklaşık 2 milyon dolar değerinde NFT (takas edilemez jeton) gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna hükümeti resmi Twitter hesabı üzerinden, 26 Şubat'ta, bağış yapılması için iki kripto hesabı paylaşmıştı.

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