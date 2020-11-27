Ülke ayağa kalktı! Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektiren görevlilere ölüm tehditleri yağdı

IHA 27 Kasım 2020 Cuma 14:22 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 14:22

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızı Diego Armando Maradona’nın ölümünün ardından Arjantin’de 3 günlük yas ilan edilmiş, Maradona’nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin veda edebilmesi için Arjantin Devlet Başkanlığı binasına getirilmişti. Arjantin Devlet Başkanlığı binasının dün erken saatlerde kapılarını açmasıyla birlikte efsanevi futbolcuya veda etmek isteyen on binlerce kişi Arjantin Devlet Başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Covid-19 salgını nedeniyle ziyaretçilerin içeri tek tek alınmasını öngören bir kısıtlama getirmişti. Fernandez, Maradona’nın hayranlarının korona virüs önlemlerine uymaması nedeniyle cenaze töreninin erken bitirilmesine ve Maradona’nın tabutunun Devlet Başkanlığı konutundan çıkarılmasına karar verdi. Polisin, Maradona’ya veda töreninin daha önce açıklanan saatten erken bitirileceğini öğrendiği için öfkelenen hayranlar polisle çatıştı. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Kolluk kuvvetleri yaşanan yağma, isyan ve çatışma olayları sonucunda kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı.

Arjantin İçişleri Bakanı Eduardo de Pedro başkentteki yetkilileri, polis ve Maradona hayranları arasındaki çatışmalardan sorumlu tutarak, şiddete son verilmesi için çağrıda bulundu. Pedro sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Buenos Aires Belediye Başkanı Horacio Laretta ve Belediye Başkan Yardımcısı Diego Santilli’yi, şehir polisinin bu çılgınlığını durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maradona’nın tabutu başında selfie

Maradona’nın cenazesine; cesedi gömülmeye hazırlamakla görevlendirilen cenaze evi çalışanlarından birinin yaptığı saygısızlık damga vurdu. Cenaze evi çalışanının, Maradona’nın tabutu başında başparmağını havaya kaldırarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması, efsanevi futbolcunun hayranlarının tepkisini çekti. Cenaze evi çalışanı rahatsız edici paylaşımı nedeniyle işini kaybederken, Maradona’nın avukatı Matias Morla yaşanan olayla ilgili yasal işlem başlatma sözü verdi.

Maradona’nın cenazesi, şehrin yakınlarındaki Bella Vista yerleşim bölgesindeki, ünlü futbolcunun aile mezarlığının da yer aldığı mezarlığa gömüldü.