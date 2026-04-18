Ulloa, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye ve El Salvador arasındaki diplomatik ilişkilerin "son derece iyi durumda" olduğunu belirten Ulloa, "Biz Ankara'da büyükelçiliğimizi açtık, Türkiye de San Salvador'da büyükelçiliğini açtı. Temel olarak siyasi arenada birbirimizi destekleme ve bu sürecin bir parçası olma sorumluluğunu üstlenme konusunda çeşitli konuları görüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Ulloa, iki ülkenin coğrafi benzerliğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin durumunda, bir yandan Avrupa'nın, bir yandan da Asya'nın parçası olması söz konusu. El Salvador'un durumunda ise Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında doğal bir köprü konumundayız ve Pasifik Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nu birbirine bağlıyoruz." diye konuştu.

Bu durumların iki ülkeye farklı topluluklarla paylaşım yapma fırsatı verdiğini aktaran Ulloa, "Bu bakımdan, Türkiye hükümetinin tutumunu örnek alıyoruz. Dolayısıyla uluslararası toplumdaki rolünüzü çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulloa, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendiğine ve özel şirketlerin El Salvador'daki yatırımlarına değinerek, "Türk özel sektörüne çok minnettarız ve onları jeotermal enerji gibi diğer alanlarda da çalışmaya ülkemize davet ediyoruz." dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin liderliğinde ülkesinin değişime uğradığını kaydeden Ulloa, özellikle ülkesinde yolsuzluk ve güvenlik alanında ciddi gelişmeler olduğunu söyledi.

Ulloa, ADF'nin "ağ kurma, insanlarla tanışma ve ilişkileri güçlendirme" konusunda bir fırsat olduğunu belirterek, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katıldığı bir panelde, uluslararası arenada sahiplenme konusunu ve bölgesel girişimlerin sorunları nasıl çözebileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.